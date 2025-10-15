В России впервые оштрафовали за не вытертую от мочи питомца траву

Россиянку оштрафовали в Москве за то, что она не убрала на улице мочу своей собаки. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
Женщина всегда следила за чистотой и убирала за своим питомцем, однако одна из соседок, недовольная собачниками, обратилась в ветеринарную службу с жалобой.
Она утверждала, что хозяйка не убирает за своим животным и не зарегистрировала его в квартире, что является обязательным с марта этого года. После проверки инспекторы изучили записи с камер наблюдения и обнаружили, что в момент, когда собака поднимала лапу у куста, ее хозяйка уже убирала другие продукты жизнедеятельности. Однако траву женщина не протерла.
На основании этого факта ей был выписан штраф в 1500 рублей. В комитете ветеринаров отметили, что собаководы должны брать с собой воду для смывания мочи, хотя закон об этом не упоминает. Женщина намерена оспорить штраф в суде, так как считает его несправедливым. Это первый случай в России, когда гражданина оштрафовали за мочу собаки на улице.