В России спрогнозировали повышение цен на продукты в 2026 году. Об этом передает RTVI.

По словам первого замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, в федеральном бюджете не хватает около 5 трлн рублей, поэтому власти дали указание всем службам искать дополнительные источники финансирования.

Парламентарий подчеркнул, что при таком дефиците бюджета все инициативы в России неизбежно ложатся на плечи граждан, что приведет к введению дополнительных платежей. Он также сообщил, что в следующем году планируется повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, что может вызвать рост инфляции до уровня не менее 8%.