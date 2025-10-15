В России предложили сократить отпуск и количество праздничных дней

По мнению общественного деятеля и политтехнолога Вадима Попова, продолжительность оплачиваемого отпуска следует уменьшить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — ограничить шестью днями. Он аргументирует это тем, что страна теряет «сотни миллиардов рублей» из-за простоя производств в эти периоды.

«В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время,, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — подчеркнул он.