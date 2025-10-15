В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб

На этикетке обязательно должна быть информация: Изготовитель и его адрес; Дата изготовления и срок годности; Условия хранения; Состав пищевой продукции. Отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола.