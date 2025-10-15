В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На этикетке обязательно должна быть информация:
- Изготовитель и его адрес;
- Дата изготовления и срок годности;
- Условия хранения;
- Состав пищевой продукции.
Отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола.