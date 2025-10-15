В РФ начнут проверять мигрантов на острые и хронические формы гепатитов В и С

По данным Минздрава, с 1 марта 2026 года это требование коснется всех иностранцев, прибывающих в страну для работы, лиц без гражданства, а также тех, кто подал заявление о предоставлении убежища или статуса беженца. В настоящее время мигранты проходят проверку на наличие наркотиков и заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, таких как ВИЧ, туберкулез, сифилис и лепра.