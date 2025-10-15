В Окском заповеднике фотоловушки засняли лосей

«Наевшись ивовых веток, листьев и хвои, они ложатся, подогнув под себя длинные ноги, и занимаются тем, что жуют, жуют и снова жуют. Лоси — жвачные животные. Они способны извлекать питательные вещества из грубых кормов, но это требует большой дополнительной работы», — написано в посте.