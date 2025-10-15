В Мьянме туристку из Белоруссии продали на органы, а останки сожгли

В Мьянме туристку из Белоруссии продали на органы, а останки сожгли. Об этом пишут «Плохие новости».

26-летняя Вера прилетела на собеседование в Бангкок, но вместо подиума ее вывезли в Мьянму и сделали рабыней. Однако жертва не смогла принести много прибыли, поэтому Веру отправили на органы.

Сначала за тело девушки потребовали у родных 500 000 долларов, а через несколько дней сказали, что погибшую кремировали. Сейчас семья ведет переговоры о возвращении праха на родину.