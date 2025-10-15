Рязань
В Госдуме рассказали, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
В России цены на продукты не вырастут после увеличения НДС, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Об этом пишет NEWS.ru. Он подчеркнул, что подобные изменения налоговой ставки уже происходили и не приводили к значительным последствиям. «Повышение НДС не вызовет резкого роста цен. Мы наблюдали и снижение, и увеличение НДС, при этом розничные цены, которые действительно волнуют людей, меняются незначительно», — отметил Кирьянов.

В России цены на продукты не вырастут после увеличения НДС, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Об этом пишет NEWS.ru.

Он подчеркнул, что подобные изменения налоговой ставки уже происходили и не приводили к значительным последствиям.

«Повышение НДС не вызовет резкого роста цен. Мы наблюдали и снижение, и увеличение НДС, при этом розничные цены, которые действительно волнуют людей, меняются незначительно», — отметил Кирьянов.