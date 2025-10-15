Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
В Госдуме одобрили изменения в закон об ОМС
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поправках в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Об этом сообщил председатель комитета Сергей Леонов 15 октября, передает РИА «Новости». Согласно предложенным изменениям, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) будет выдаваться только трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж. Кроме того, законопроект предполагает предоставление главам российских регионов права исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам обязательного медицинского страхования.

