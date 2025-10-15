В Госдуме одобрили изменения в закон об ОМС

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поправках в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Об этом сообщил председатель комитета Сергей Леонов 15 октября, передает РИА «Новости». Согласно предложенным изменениям, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) будет выдаваться только трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж. Кроме того, законопроект предполагает предоставление главам российских регионов права исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам обязательного медицинского страхования.

Согласно предложенным изменениям, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) будет выдаваться только трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж. Это нововведение, по мнению Леонова, станет важным шагом в донастройке миграционной политики страны.

Кроме того, законопроект предполагает предоставление главам российских регионов права исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам обязательного медицинского страхования. Леонов выразил уверенность, что данные изменения повысят эффективность и прозрачность системы ОМС.