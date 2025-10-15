В Госдуме напомнили, кто может получить новогодний подарок от государства
По словам члена комитета ГД по бюджету и налогам Никиты Чаплина, подарок на Новый год могут получить дети участников СВО, многодетные семьи. «Льгота также распространяется на детей с инвалидностью и детей, чьи родители имеют инвалидность, а также на детей, оставшихся без попечения родителей», — заявил депутат. Он уточнил, что единого для всей страны перечня категорий нет. Они могут различаться в зависимости от региона. Содержимое подарка зависит от возможностей и традиций конкретного субъекта. Никита Чаплин напомнил, что для получения набора нужно обращаться в органы соцзащиты.
В Госдуме напомнили, какие категории граждан могут получить новогодний подарок от государства. Об этом RT 15 октября
По его словам, подарок на Новый год могут получить дети участников СВО, многодетные семьи.
«Льгота также распространяется на детей с инвалидностью и детей, чьи родители имеют инвалидность, а также на детей, оставшихся без попечения родителей», — заявил депутат.
Он уточнил, что единого для всей страны перечня категорий нет. Они могут различаться в зависимости от региона. Содержимое подарка зависит от возможностей и традиций конкретного субъекта.
Никита Чаплин напомнил, что для получения набора нужно обращаться в органы соцзащиты.