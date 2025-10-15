Рязань
В Госдуме напомнили, кто может получить новогодний подарок от государства
В Госдуме напомнили, какие категории граждан могут получить новогодний подарок от государства. Об этом RT 15 октября рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, подарок на Новый год могут получить дети участников СВО, многодетные семьи.

«Льгота также распространяется на детей с инвалидностью и детей, чьи родители имеют инвалидность, а также на детей, оставшихся без попечения родителей», — заявил депутат.

Он уточнил, что единого для всей страны перечня категорий нет. Они могут различаться в зависимости от региона. Содержимое подарка зависит от возможностей и традиций конкретного субъекта.

Никита Чаплин напомнил, что для получения набора нужно обращаться в органы соцзащиты.