В больнице № 10 в Рязани появился новый маммограф

В больнице № 10 в Рязани появился новый маммограф. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.

Отмечается, что цифровой маммограф позволяет получать высококачественное изображение, которое необходимо для точной диагностики и своевременного выявления новообразований в молочных железах.

При этом, как подчеркнули в минздраве, доза облучения при обследовании будет минимальной.

Сотрудники поликлиники прошли обучение. Ведется подготовка документации. В ближайшее время новый маммограф начнут использовать в тестовом режиме.