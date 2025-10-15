В Башкирии мужчина избил бывшую жену до сотрясения мозга

В Башкирии мужчина избил бывшую жену до сотрясения мозга. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

По словам 25-летней Виктории, Михаил после развода продолжал приходить к ней домой, оставался на ночь и следил за перемещениями. В один из визитов пьяный экс-супруг попытался изнасиловать девушку.

Накануне он пригласил бывшую жену встретиться с друзьями, уверив, что все будет в порядке. В машине он напал на Викторию, бил ее по лицу, голове, выволок за ноги из автомобиля и продолжил избивать.

Пострадавшая вызвала такси, чтобы доехать до больницы. У нее диагностировали сотрясение мозга, ушибы и гематомы. Жертва написала заявление в полицию.