Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
В Башкирии мужчина избил бывшую жену до сотрясения мозга

В Башкирии мужчина избил бывшую жену до сотрясения мозга. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

По словам 25-летней Виктории, Михаил после развода продолжал приходить к ней домой, оставался на ночь и следил за перемещениями. В один из визитов пьяный экс-супруг попытался изнасиловать девушку.

Накануне он пригласил бывшую жену встретиться с друзьями, уверив, что все будет в порядке. В машине он напал на Викторию, бил ее по лицу, голове, выволок за ноги из автомобиля и продолжил избивать.

Пострадавшая вызвала такси, чтобы доехать до больницы. У нее диагностировали сотрясение мозга, ушибы и гематомы. Жертва написала заявление в полицию.