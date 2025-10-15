В БАДе российского производства нашли десятикратное превышение лекарства

Передозировка им может вызвать головную боль, приступы тошноты и сердечные сокращения. В состав одной порции (это две капсулы, рекомендуемые в инструкции на упаковке) входит 50 мг берберина — лекарственного средства, оказывающего мочегонное и спазмолитическое действие. При этом, по словам экспертов, разовая терапевтическая доза препарата — всего 5 мг.