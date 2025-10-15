Улицу Сережина Гора в Рязани отремонтируют в 2026 году

В городской мэрии отметили, что для ремонта дороги на улице Сережина Гора уже разработали проектную документацию. Проект включает ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство одностороннего тротуара и освещения, рассказали в горадминистрации. «Мы ждем, когда в 2026 году минтранс области объявит конкурс, и обязательно подадим заявку на получение субсидии для этого проекта. В качестве временной меры мы выполняем ямочный ремонт по мере необходимости», — написали в мэрии.

Рязанцы жаловались на ухудшение качества асфальта на дороге из-за большегрузов, которые регулярно ездят там для строительства филиала поликлиники № 11.

В июне 2025 года на улице уже проводили ямочный ремонт.