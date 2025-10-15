Семь улиц в Рязани остались без холодной воды

До 17:00 15 октября холодной воды не будет по адресам: улица Княжье Поле, дома №№ 23, 23 корпус 1; 5-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; 6-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; улица Новая, дом № 51; проезд Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11; улица Радиозаводская, дом № 8; улица Тургенева, дома №№ 16, 16 корпус 1, 18, 20, 24, 26, 28, 30.