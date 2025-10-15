Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
10°
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.00 / 80.00 15/10 13:50
Нал. EUR 93.91 / 94.80 15/10 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Семь улиц в Рязани остались без холодной воды
До 17:00 15 октября холодной воды не будет по адресам: улица Княжье Поле, дома №№ 23, 23 корпус 1; 5-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; 6-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; улица Новая, дом № 51; проезд Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11; улица Радиозаводская, дом № 8; улица Тургенева, дома №№ 16, 16 корпус 1, 18, 20, 24, 26, 28, 30.

Семь улиц в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

До 17:00 15 октября холодной воды не будет по адресам:

  • улица Княжье Поле, дома №№ 23, 23 корпус 1;
  • 5-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
  • 6-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
  • улица Новая, дом № 51;
  • проезд Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11;
  • улица Радиозаводская, дом № 8;
  • улица Тургенева, дома №№ 16, 16 корпус 1, 18, 20, 24, 26, 28, 30.