Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
10°
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.00 / 80.00 15/10 13:50
Нал. EUR 93.91 / 94.80 15/10 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанские компании увеличили производство благодаря проекту «Производительность труда»
Две рязанские компании успешно завершили активный этап федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Реализация проекта в регионе осуществляется Региональным центром компетенций Агентства развития бизнеса.

Две рязанские компании успешно завершили активный этап федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Реализация проекта в регионе осуществляется Региональным центром компетенций Агентства развития бизнеса.

На приборостроительном предприятии «Инвард» выработка продукции на пилотном потоке выросла на 15%, дефектность снизилась на 15,3%, а время производства сократилось на 29%. Сотрудники прошли обучение бережливым технологиям, применили их на «Фабрике процессов» и изучили опыт других предприятий региона. Важную роль сыграли методические материалы ИТ-платформы производительность. рф.

Компания «Инициатива» внедрила бережливые технологии, что позволило уменьшить время производственного процесса на 40% и снизить запасы на 88%. Выработка на пилотном участке выросла на 18% на человека в час. Генеральный директор Ольга Баштова отметила, что планы включают масштабирование лучших практик на все участки при поддержке экспертов РЦК.

За успешную работу сотрудники компаний получили благодарственные письма от министерства экономического развития Рязанской области и Агентства развития бизнеса.