Рязанские компании увеличили производство благодаря проекту «Производительность труда»

Две рязанские компании успешно завершили активный этап федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Реализация проекта в регионе осуществляется Региональным центром компетенций Агентства развития бизнеса.

На приборостроительном предприятии «Инвард» выработка продукции на пилотном потоке выросла на 15%, дефектность снизилась на 15,3%, а время производства сократилось на 29%. Сотрудники прошли обучение бережливым технологиям, применили их на «Фабрике процессов» и изучили опыт других предприятий региона. Важную роль сыграли методические материалы ИТ-платформы производительность. рф .

Компания «Инициатива» внедрила бережливые технологии, что позволило уменьшить время производственного процесса на 40% и снизить запасы на 88%. Выработка на пилотном участке выросла на 18% на человека в час. Генеральный директор Ольга Баштова отметила, что планы включают масштабирование лучших практик на все участки при поддержке экспертов РЦК.

За успешную работу сотрудники компаний получили благодарственные письма от министерства экономического развития Рязанской области и Агентства развития бизнеса.