Рязанская пенсионерка перевела мошенникам почти 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Женщине в мессенджере пришло сообщение о том, что в организации, где она работала, случилась утечка персональных данных, и злоумышленники могут их использовать. Для предотвращения опасных последствий ее уговорили назвать код из SMS-сообщения.
Затем позвонил лжесотрудник ФСБ, который убедил пенсионерку передать все сбережения для сохранения сотруднику банка.
Потерпевшая купила новый мобильный телефон с сим-картой и продолжила общение. В течение недели она снимала деньги со счетов и переводила их мошенникам.
В общей сложности она отправила 2 млн 800 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).