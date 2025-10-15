Рязанская пенсионерка перевела мошенникам почти 3 млн рублей

Рязанская пенсионерка перевела мошенникам почти 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщине в мессенджере пришло сообщение о том, что в организации, где она работала, случилась утечка персональных данных, и злоумышленники могут их использовать. Для предотвращения опасных последствий ее уговорили назвать код из SMS-сообщения.

Затем позвонил лжесотрудник ФСБ, который убедил пенсионерку передать все сбережения для сохранения сотруднику банка.

Потерпевшая купила новый мобильный телефон с сим-картой и продолжила общение. В течение недели она снимала деньги со счетов и переводила их мошенникам.

В общей сложности она отправила 2 млн 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).