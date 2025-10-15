Рязанец обманул мать участника СВО на 870 тысяч руб

Полиция задержала 28-летнего рязанца по подозрению в крупном мошенничестве. Он обманул 56-летнюю женщину — мать участника СВО — на 870 тысяч рублей. Летом рязанка сдавала дачный дом и познакомилась с мужчиной, который завоевал её доверие, предложив выгодные сделки. Узнав о службе сына в зоне СВО, мошенник заявил о связях с благотворительным фондом и обещал помочь с гуманитарной помощью для военных. Женщина передала ему крупную сумму, но после ухода мужчины с дачи и невыполнения обещаний она обратилась в полицию. Злоумышленник, ранее судимый за похожие преступления, скрывался у знакомых в Рязани. Потраченные средства были направлены на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция задержала 28-летнего рязанца, подозреваемого в крупном мошенничестве, жертвой которого стала мать участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Летом этого года рязанка сдавала в аренду дачный дом, где познакомилась с молодым человеком. В ходе общения он сумел завоевать доверие хозяйки и предложил ей выгодные сделки, в том числе продажу гусениц для квадроцикла. Узнав, что ее сын служит в зоне СВО, мошенник заявил о связях с благотворительным фондом, через который якобы мог приобрести квадрокоптеры и гуманитарную помощь для военнослужащих. Женщина поверила его обещаниям и передала ему крупную сумму денег.

После того как арендатор покинул дачу и не выполнил своих обещаний, женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Как выяснилось, он ранее уже имел судимости за аналогичные преступления и скрывался у знакомых в Рязани. Похищенные средства он потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».