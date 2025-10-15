Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
10°
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.00 / 80.00 15/10 13:50
Нал. EUR 93.91 / 94.80 15/10 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанец обманул мать участника СВО на 870 тысяч руб
Полиция задержала 28-летнего рязанца по подозрению в крупном мошенничестве. Он обманул 56-летнюю женщину — мать участника СВО — на 870 тысяч рублей. Летом рязанка сдавала дачный дом и познакомилась с мужчиной, который завоевал её доверие, предложив выгодные сделки. Узнав о службе сына в зоне СВО, мошенник заявил о связях с благотворительным фондом и обещал помочь с гуманитарной помощью для военных. Женщина передала ему крупную сумму, но после ухода мужчины с дачи и невыполнения обещаний она обратилась в полицию. Злоумышленник, ранее судимый за похожие преступления, скрывался у знакомых в Рязани. Потраченные средства были направлены на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция задержала 28-летнего рязанца, подозреваемого в крупном мошенничестве, жертвой которого стала мать участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Мужчина обманул 56-летнюю женщину на сумму 870 тысяч рублей.

Летом этого года рязанка сдавала в аренду дачный дом, где познакомилась с молодым человеком. В ходе общения он сумел завоевать доверие хозяйки и предложил ей выгодные сделки, в том числе продажу гусениц для квадроцикла. Узнав, что ее сын служит в зоне СВО, мошенник заявил о связях с благотворительным фондом, через который якобы мог приобрести квадрокоптеры и гуманитарную помощь для военнослужащих. Женщина поверила его обещаниям и передала ему крупную сумму денег.

После того как арендатор покинул дачу и не выполнил своих обещаний, женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Как выяснилось, он ранее уже имел судимости за аналогичные преступления и скрывался у знакомых в Рязани. Похищенные средства он потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».