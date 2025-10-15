Рязанец обманул мать участника СВО на 870 тысяч руб

Полиция задержала 28-летнего рязанца, подозреваемого в крупном мошенничестве, жертвой которого стала мать участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Мужчина обманул 56-летнюю женщину на сумму 870 тысяч рублей.
Летом этого года рязанка сдавала в аренду дачный дом, где познакомилась с молодым человеком. В ходе общения он сумел завоевать доверие хозяйки и предложил ей выгодные сделки, в том числе продажу гусениц для квадроцикла. Узнав, что ее сын служит в зоне СВО, мошенник заявил о связях с благотворительным фондом, через который якобы мог приобрести квадрокоптеры и гуманитарную помощь для военнослужащих. Женщина поверила его обещаниям и передала ему крупную сумму денег.
После того как арендатор покинул дачу и не выполнил своих обещаний, женщина обратилась в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Как выяснилось, он ранее уже имел судимости за аналогичные преступления и скрывался у знакомых в Рязани. Похищенные средства он потратил на личные нужды.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».