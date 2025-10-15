Рязанцы заметили неработающие светофоры на перекрестке в центре города

В Рязани на пересечении улиц Ленина и Введенской не работают светофоры. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. Со слов очевидце, светофор не горит уже несколько часов. На месте события никакие службы пока замечены не были.

