Рязанцам напомнили о штрафах за выброс мусора из автомобиля
