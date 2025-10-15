Рязанцам напомнили о штрафах за выброс мусора из автомобиля

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, за такое нарушение водителям грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если грузовик вывозит отходы в неположенном месте, сумма взыскания может составить до 200 тысяч рублей, а транспортное средство могут конфисковать. Повторное нарушение карается двойным штрафом, добавил парламентарий.