Россияне могут оформить налоговый вычет через «Госуслуги»

На «Госуслугах» запущен новый раздел «Налоговый вычет». Там можно оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портал. Сервис позволяет последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов.

Россияне могут оформить налоговый вычет через «Госуслуги». Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

