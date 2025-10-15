Рязань
Россиянам рассказали об ответственности за беспорядок в квартире
Россиянам рассказали об ответственности за беспорядок в квартире. Об этом пишет «Российская Газета».

По словам председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, закон позволяет собственникам свободно распоряжаться своим имуществом, если это не нарушает права и интересы окружающих. Однако крайне захламленные жилища могут представлять угрозу для здоровья и безопасности соседей.

Депутат указал на риски возгорания, антисанитарии, появления неприятных запахов, насекомых и грызунов, связанных с бардаком. Такие ситуации могут подпадать под несколько статей законодательства: нарушение санитарных правил, требований пожарной безопасности, правил пользования жилыми помещениями и норм Жилищного кодекса.

В случае обнаружения нарушений, Роспотребнадзор имеет право провести проверку и вынести предписание, МЧС — зафиксировать нарушение противопожарного режима, а управляющая компания и жилищная инспекция — составить акты и передать материалы в суд, если владелец не устранит проблему добровольно. В итоге квартиру могут продать с публичных торгов, а бывшему собственнику выплатить вырученные средства с учетом расходов.

По словам парламентария, случаи крайнего захламления жилья становятся все более распространенными, особенно в крупных городах, где жители часто проводят много времени в одиночестве.