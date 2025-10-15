Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободила населенный пункт Новопавловка в ДНР. «Восток» продолжил продвигаться в глубину обороны ВСУ и взял под контроль Алексеевку в Днепропетровской области. Потери Украины на двух направлениях составили более 750 военных.
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО. Об этом 15 октября сообщило Минобороны в своих соцсетях.
