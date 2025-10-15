Российские соискатели стали чаще указывать недостоверные данные в резюме

По информации сервиса hh.ru, более 60% представителей бизнеса в последнее время сталкивались с ложью от соискателей. Из них 36% работодателей признались, что такие случаи происходят время от времени, 18% — довольно часто, а 4% — очень часто. Около трети опрошенных (30%) сообщили, что сталкиваются с обманом редко, а лишь немногие заявили, что никогда не имели дело с недостоверными данными.

Российские соискатели стали чаще указывать недостоверные данные в резюме. Об этом пишет «Газета. ру».

Исследование hh.ru также показало, что наиболее частым видом искажения информации является преувеличение профессионального опыта. Кандидаты нередко указывают неверные данные о возрасте, образовании, а также скрывают причины увольнений, частые смены работы и периоды безработицы.