Путин обсудит с президентом Сирии судьбу российских военных баз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящих переговорах между Владимиром Путиным и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В ходе встречи одной из ключевых тем станет судьба российских военных баз, расположенных на территории Сирии. Песков отметил, что обсуждение этого вопроса «очевидно» произойдет в ходе беседы. По информации, предоставленной Reuters, речь идет о российской военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим. Сегодня стало известно, что аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом. Цели его поездки включают «реорганизацию двусторонних отношений» и «изучение перспектив политического и экономического сотрудничества».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящих переговорах между Владимиром Путиным и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

В ходе встречи одной из ключевых тем станет судьба российских военных баз, расположенных на территории Сирии. Песков отметил, что обсуждение этого вопроса «очевидно» произойдет в ходе беседы.

По информации, предоставленной Reuters, речь идет о российской военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим. Сегодня стало известно, что аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом. Цели его поездки включают «реорганизацию двусторонних отношений» и «изучение перспектив политического и экономического сотрудничества».