Перерасчет за отопление рязанцам произведут автоматически

В Рязани подготовка к отопительному сезону завершена, подача тепла началась 29 сентября. Количество аварий на тепловых сетях снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Жителям без общедомовых приборов учета начислили оплату за отопление по нормативам за 29-30 сентября и 1 октября. После завершения пусковых операций для каждого дома определят официальную дату начала отопительного сезона и оформят акт с управляющей организацией. На основе этих актов РМПТС автоматически пересчитает оплату с учётом фактической даты подачи тепла. Заявления от граждан не требуются, перерасчёты сделают без дополнительного обращения.

