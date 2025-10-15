Рязань
Перерасчет за отопление рязанцам произведут автоматически
В Рязани подготовка к отопительному сезону завершена, подача тепла началась 29 сентября. Количество аварий на тепловых сетях снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Жителям без общедомовых приборов учета начислили оплату за отопление по нормативам за 29-30 сентября и 1 октября. После завершения пусковых операций для каждого дома определят официальную дату начала отопительного сезона и оформят акт с управляющей организацией. На основе этих актов РМПТС автоматически пересчитает оплату с учётом фактической даты подачи тепла. Заявления от граждан не требуются, перерасчёты сделают без дополнительного обращения.

В городе успешно завершена подготовка к отопительному сезону, и 29 сентября стартовала подача тепла. Об этом пишет администрация Рязани.

По сравнению с прошлым годом количество аварий на тепловых сетях снизилось вдвое. Однако у жителей возникли вопросы касательно начисления оплаты за отопление.

По данным пресс-службы горадминистрации, собственникам и пользователям помещений без общедомовых приборов учета начисление произведено по установленным нормативам за 29 и 30 сентября, а также 1 октября.

После завершения пусковых операций будет определена дата начала отопительного сезона для каждого дома, которая фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС проведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи тепла. Заявления граждан направлять не нужно, перерасчеты будут выполнены автоматически.