Перерасчет за отопление рязанцам произведут автоматически

В городе успешно завершена подготовка к отопительному сезону, и 29 сентября стартовала подача тепла. Об этом пишет администрация Рязани.
По сравнению с прошлым годом количество аварий на тепловых сетях снизилось вдвое. Однако у жителей возникли вопросы касательно начисления оплаты за отопление.
По данным пресс-службы горадминистрации, собственникам и пользователям помещений без общедомовых приборов учета начисление произведено по установленным нормативам за 29 и 30 сентября, а также 1 октября.
После завершения пусковых операций будет определена дата начала отопительного сезона для каждого дома, которая фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС проведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи тепла. Заявления граждан направлять не нужно, перерасчеты будут выполнены автоматически.