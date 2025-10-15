Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Павел Малков: вдвое превысили в регионе показатели профобучения сотрудников предприятий в рамках нацпроекта «Кадры»
Губернатор Рязанской области заявил об этом на заседании Правительства региона в ходе обсуждения работы по реализации задач национального проекта «Кадры», касающихся профобучения и дополнительного профессионального обучения работников предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

Малков отметил, что на эти цели Рязанский регион получает федеральную поддержку и поручил профильным министерствам дополнительно проинформировать предприятия региона о такой мере поддержки.

Малков отметил, что на эти цели Рязанский регион получает федеральную поддержку и поручил профильным министерствам дополнительно проинформировать предприятия региона о такой мере поддержки.

«Благодаря реализации национальных проектов у нас есть огромные возможности по всем сферам и направлениям работы. Стараемся максимально их использовать, — отметил Павел Малков. — Переобучение по нацпроекту „Кадры“ дает сотрудникам предприятий новые компетенции и дальнейшее развитие по карьерной траектории. В этом году мы вдвое превысили установленный для региона показатель по количеству работников предприятий, которые прошли профобучение. В следующем году обязательно продолжим эту работу».

По словам и. о. министра труда и соцзащиты населения Рязанской области Андрея Кричинского, в этом году участниками программы стали 25 организаций, перечень которых определен Минпромторгом РФ. На ее реализацию направлено 13 млн рублей. На сегодняшний день обучение уже завершили 400 человек, к концу года их количество достигнет 570. Целевой показатель для региона перевыполнен почти в два раза. Мера поддержки позволяет готовить сотрудников и работников по компетенциям, необходимым конкретным предприятиям.