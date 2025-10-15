Опубликован топ самых высокооплачиваемых октябрьских вакансий в Рязани

Опубликован топ самых высокооплачиваемых октябрьских вакансий в Рязани. Информацию опубликовал сервис SuperJob.

Наиболее высокую зарплату во втором осеннем месяце предлагают менеджеру по продажам. Работодатель готов платить от 105 тысяч рублей, а также предоставить ДМС и премии.

На втором месте — вакансия главного зоотехника с доходом от 100 тысяч рублей.

Третье место занимает должность заместителя директора по безопасности с заработной платой от 100 тысяч рублей. Работодатель предлагает корпоративную мобильную связь, компенсацию расходов на топливо и бесплатное питание.

Также в рейтинг вошли вакансии пекаря с доходом до 92 тысяч рублей и фармацевта с оплатой от 84 тысяч рублей.