Начальницу рязанского отделения «Почты России» осудили за кражу более 18 млн

Установлено, что подозреваемая систематически присваивала денежные средства, предназначенные для выплат пособий, путем фальсификации отчетно-финансовых документов. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.