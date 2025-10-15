Начальнице рязанского отделения почты заменили условный срок на реальный

Отмечается, что начальницу почтового отделения признали виновной в присвоении денежных средств в размере более 18 миллионов рублей. Рыбновский райсуд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Прокурор подал апелляцию. Рязанский облсуд изменил приговор и назначил реальное лишение свободы на тот же срок с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

