Мошенник обманул рязанскую пенсионерку на 300 тысяч рублей
Как рассказала полицейским женщина, ей позвонил неизвестный через мессенджер и представился работником правоохранительных органов. Аферист заявил, что сбережения пенсионерки изымут для проверки химсостава и подлинности купюр. Для этого она должна отправить деньги почтовым переводом «до востребования». Женщина выполнила указания мошенника и лишилась 300 тысяч рублей. Позже поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

