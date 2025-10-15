Мошенник обманул рязанскую пенсионерку на 300 тысяч рублей

Как рассказала полицейским женщина, ей позвонил неизвестный через мессенджер и представился работником правоохранительных органов. Аферист заявил, что сбережения пенсионерки изымут для проверки химсостава и подлинности купюр. Для этого она должна отправить деньги почтовым переводом «до востребования». Женщина выполнила указания мошенника и лишилась 300 тысяч рублей. Позже поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

