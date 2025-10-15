Минэкономразвития России подтвердило сохранение режима самозанятых до 2028 года

В связи с распространением в ряде региональных СМИ сообщений о досрочном пересмотре режима самозанятых в 2026 году, Минэконом развития заявило, что никаких изменений в законодательстве не планируется до конца 10-летнего эксперимента, который завершится в 2028 году.

«До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция Правительства», — подчеркивал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации. По его словам, комплексная и системная работа по корректировке режима для самозанятых начнется исключительно после завершения текущего экспериментального периода.

На данный момент в России уже зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. Для них действует специальный налоговый режим, введенный с 2019 года и действующий по всей стране. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории РФ.

Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. Он позволяет платить налог по льготным ставкам 4% или 6% с доходов от самостоятельной деятельности. Такой режим дает возможность легально вести бизнес и получать дополнительный доход без риска штрафов за незаконное предпринимательство.

Тем, кто не переходит на этот режим, необходимо продолжать уплачивать налоги по другим установленным системам налогообложения.