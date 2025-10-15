Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
10°
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.00 / 80.00 15/10 13:50
Нал. EUR 93.91 / 94.80 15/10 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Минэкономразвития России подтвердило сохранение режима самозанятых до 2028 года

В связи с распространением в ряде региональных СМИ сообщений о досрочном пересмотре режима самозанятых в 2026 году, Минэконом развития заявило, что никаких изменений в законодательстве не планируется до конца 10-летнего эксперимента, который завершится в 2028 году.

«До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция Правительства», — подчеркивал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации. По его словам, комплексная и системная работа по корректировке режима для самозанятых начнется исключительно после завершения текущего экспериментального периода.

На данный момент в России уже зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. Для них действует специальный налоговый режим, введенный с 2019 года и действующий по всей стране. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории РФ.

Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. Он позволяет платить налог по льготным ставкам 4% или 6% с доходов от самостоятельной деятельности. Такой режим дает возможность легально вести бизнес и получать дополнительный доход без риска штрафов за незаконное предпринимательство.

Тем, кто не переходит на этот режим, необходимо продолжать уплачивать налоги по другим установленным системам налогообложения.