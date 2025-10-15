Рязань
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет в Москве 2-3 декабря

16-й Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет 2-3 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема форума — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

В этом году формат мероприятия был обновлен: с сентября банк проводит встречи для частных инвесторов с экспертами и крупнейшими российскими компаниями на площадках ведущих деловых центров страны. Форумы уже состоялись в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также запланированы в Казани (28 октября) и Краснодаре (13 ноября). Завершится инвестиционный марафон главным событием в Москве.

В форуме примут участие представители органов власти, финансового и делового сообщества, главы российских и международных компаний, а также иностранные инвесторы. Первый день форума будет сосредоточен на глобальной макроэкономической повестке, тогда как второй день будет посвящен развитию розничных инвестиций и внутренним источникам финансирования.

«Российская экономика успешно преодолевает внешние вызовы — нагрузки только повысили нашу выносливость. Теперь перед правительством и Банком России стоят внутренние задачи — выйти на траекторию сбалансированного роста и вернуть инфляцию к устойчивым и умеренным уровням. При этом важно сохранить результаты успешной макрополитики предыдущих лет. Об экономике высоких достижений и препятствиях на ее пути пойдет речь в дискуссиях форума», — отметил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Форум станет площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов и возможностей новых партнерств.