Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

Во вторник, 14 октября, губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области, на котором рассмотрели актуальные вопросы развития региона, а также заслушали отчеты об исполнении поручений и работе ведомств, муниципальных образований по обращениям граждан из соцсетей. В начале заседания Павел Малков обратил внимание на системную работу по поддержке военнослужащих СВО и их семей. Это, по его словам, остается на особом контроле.

«Отзываемся на каждый вопрос, отрабатываем каждую просьбу бойцов, их семей в индивидуальном порядке. В постоянном контакте с командирами воинских подразделений. Несмотря на текущие сложности и проблемы, обязательно будем помогать нашим защитникам. Это приоритет в работе для всех уровней власти», — подчеркнул глава региона.

Вице-губернатор Артем Бранов и председатель рязоблдумы Аркадий Фомин рассказали о рабочей командировке, во время которой они посетили подшефные территории в Херсонской области и бойцов 387 мотострелкового полка, где служат мобилизованные рязанцы. Военнослужащим передали все необходимое, включая транспортные средства и оборудование.

В Херсонской области Артем Бранов и Аркадий Фомин ознакомились с восстановительными работами на соцобъектах и инженерных сетях, которые проводят бригады рязанских специалистов. В местный водоканал передали новый автомобиль для доставки питьевой воды, что позволит практически полностью закрыть потребности Геническа. Артем Бранов передал губернатору благодарность за помощь от военнослужащих и жителей.

Павел Малков также поддержал инициативу Аркадия Фомина о поощрении сотрудников коммунальных служб за качественную работу по ремонту и восстановлению системы ЖКХ в новых регионах.

На заседании глава региона поинтересовался результатами выполнения поручения по организации на более высоком уровне областного чемпионата среди мужских команд по футболу. Соревнования проходили с 31 мая по 5 октября. По словам и. о. министра физкультуры и спорта Виталия Шабанова, в них участвовали команды из 20 муниципальных образований, что в два раза больше, чем годом ранее.

Он также отметил, что улучшилось качество футбольных полей, в том числе в Шацке, Ряжске, Касимове, Рязани, повысился уровень организации игр в муниципалитетах. Чемпионат стал хорошим стимулом для вовлечения детей в спорт, секции по футболу сейчас практически заполнены. Победители смогут получить спортивные разряды за высокий результат.

«Футбол — самый массовый и популярный вид спорта. Нужна его перезагрузка в регионе. И в текущем году хорошо продвинулись в этом направлении. Надо двигаться дальше и планировать работу на следующий год. Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация надо постепенно это делать, обеспечивать возможности для игры в футбол в регионе. Здесь требуется активная позиция всех, в том числе глав муниципалитетов. Чемпионат будем развивать, уже сейчас нужно начинать готовиться к следующему сезону», — сказал Павел Малков.

Кроме того, он напомнил, что проект трехлетнего регионального бюджета уже направлен в Минфин России. Губернатор отметил, что ждать роста доходов в ближайшее время не приходится, основной источник — налог на прибыль — показывает спад. Это связано, в том числе, с ростом зарплат и других факторов, при этом расходы растут.

Павел Малков обратил внимание руководителей муниципалитетов на максимально ответственное отношение к планированию и расходованию бюджетных средств и недопустимость использования коммерческих кредитов. Он отметил, что таким «нежелательным инструментом» пользуются в Рязани и ряде других районов.

«Мы, безусловно, выполним все социальные обязательства. Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету более чем в 7 млрд рублей в следующем году. Чтобы их обеспечить, придется экономить, начав в первую очередь с самих себя. Брать коммерческие кредиты при текущих ставках — это самоубийство. Я удивлен, что Рязань, несмотря на рост доходов, взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор поручил контрольному управлению разобраться, насколько эти решения были обоснованы и во что они реально обошлись.

Министр финансов Марина Наумова на заседании представила проект Основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В частности, она сообщила, что в этом году наблюдается замедление отдельных показателей, но в целом экономика остается стабильной. Объем поступлений налоговых и неналоговых в 2025 году ожидается на уровне фактических поступлений прошлого года.