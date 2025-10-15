Гастрожурналист Роман Лошманов написал книгу о кухне Рязанской области

По словам фуд-блогера, это первое в России исследование региона через его еду. В работе идет речь о разных форматах общепита, гастрофестивалях, тематических музеях, магазинах, рынках, заводах и фермах. Также в издании собраны 229 рецептов и около 70 мини-очерков про рязанские продукты. В комментариях к посту многие пользователи написали, что ждут выхода книги.

