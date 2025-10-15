ГАИ предупредила рязанских водителей о массовых проверках

В среду, 15 октября, инспекторы ДПС проведут в Рязанской области рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по автодорогам федерального значения.