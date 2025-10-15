Двое мужчин ограбили рязанку на вечеринке

31-летняя рязанка рассказала, что отдыхала в кафе на окраине Рязани и оставила сумку с телефоном, наушниками и портативным аккумулятором на краю стола. Позже заметила, что она пропала. Полицейские установили, что на вечеринке были двое рязанцев 52 и 54 лет. Ранее их судили за кражи и наркопреступления. Выяснилось, что злоумышленники похитили сумку, когда рязанка отвлеклась, и вышли из кафе. Позже продали телефон случайному знакомому и потратили полученные деньги на наркотики. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Двое мужчин ограбили рязанку на вечеринке. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба УМВД по региону.

31-летняя рязанка рассказала, что отдыхала в кафе на окраине Рязани и оставила сумку с телефоном, наушниками и портативным аккумулятором на краю стола. Позже заметила, что она пропала.

Полицейские установили, что на вечеринке были двое рязанцев 52 и 54 лет. Ранее их судили за кражи и наркопреступления. Выяснилось, что злоумышленники похитили сумку, когда рязанка отвлеклась, и вышли из кафе.

Позже продали телефон случайному знакомому и потратили полученные деньги на наркотики.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.