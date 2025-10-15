Движение по мосту через Трубеж на Северном обходе закроют на две ночи

Движение закроют с 23:00 24 октября до 5:00 25 октября и с 23:00 25 октября до 5:00 26 октября. Причина — проведение работ по техническому обслуживанию механизмов пролетного строения моста. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

Движение по мосту через Трубеж на Северном обходе в Рязани закроют на две ночи. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Фото: минтранс Рязанской области