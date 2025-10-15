Депутат Госдумы рассказал о причинах демографических проблем в России

По его словам, повышение уровня жизни не приводит к росту рождаемости. «Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая — там, где богатые. Поэтому все разговоры о том, что дайте нам квартиры, дайте нам пособия, тогда мы соизволим вам родить — это все лукавство», — заявил депутат.