Итоги года
Публикации
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Более 30 тысяч рязанцев начали искать новую работу этой осенью
По данным аналитиков hh.ru, число размещенных и обновленных резюме выросло на 7% за месяц и на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сейчас в регионе насчитывается 34,6 тыс. актуальных резюме. Чаще всего в сентябре искали работу специалисты сферы спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты. Число их резюме выросло на 30%. На втором месте по динамике — медицина, фармацевтика (+18%) и страхование (+15%). Далее идут наука, образование (+13%), а также финансы, бухгалтерия (+11%). Отмечается, что умеренный рост активности отмечен в сферах розничной торговли и продаж, обслуживания клиентов (по +10%), производства и сервисного обслуживания (+9%).

