Аркадий Фомин: люди не должны страдать от действий или бездействий чиновников

Итоги подготовки региона к отопительному осенне-зимнему сезону 2025/2026 годов обсудили в областной Думе в рамках «правительственного часа» в среду, 15 октября. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин акцентировал внимание на беспрецедентном количестве обращений рязанцев к депутатам об отсутствии тепла в жилых домах, а также «затянувшемуся» капитальному ремонту магистральных трубопроводов г. Рязани, повлекших срыв отопительного сезона.

Итоги подготовки региона к отопительному осенне-зимнему сезону 2025/2026 годов обсудили в областной Думе в рамках «правительственного часа» в среду, 15 октября. О ходе реализации программы доложил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Артем Уворвихвост.

В ходе выступления глава ведомства сообщил, что муниципалитетами и предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) области сформированы планы мероприятий, созданы комиссии по оценке готовности к работе в зимний сезон, отработана программа тренировок по ликвидации возможных аварий на теплосетях, составлены инструкции реагирования по устранению выявленных недостатков. Согласно проведенному мониторингу, по состоянию на 6 октября текущего года к предстоящему отопительному периоду готово 99,2% объектов. Объем финансовых средств, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» составляет более 14 миллиардов рублей.

«Есть реакция жителей на оценку начала отопительного сезона, на действия должностных лиц, управляющих компаний. Люди не должны страдать от действий или бездействий чиновников. Кроме того, непонятен механизм „перерасчета“ за неоказанную услугу. К сожалению, это большая бюрократическая процедура, которую надо пересматривать», — сказал он.

В заседании принял участие начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области Вячеслав Шерстнев, который прокомментировал результаты проверки по фактам отсутствия отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах в Рязани.

«Несмотря на объявленное с 29.09.2025 в городе Рязани начало отопительного периода в более чем в 200 многоквартирных домов тепло подано несвоевременно. На горячую линию прокуратуры области за полторы недели поступило свыше 300 обращений граждан, по которым организованы проверочные мероприятия. Выявлены факты затягивания сроков заключения контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту участков магистральных трубопроводов и впоследствии установления заведомо невыполнимых сроков их исполнения. Не скоординирована работа МУП „РМПТС“, жителям домов начислена плата в отсутствие фактического пуска тепла. В установленный срок не получены паспорта готовности к отопительному периоду 5 управляющими организациями. Имеются риски неполучения паспортов готовности к 15 ноября администрациями г. Рязани, Кораблинского и Путятинского округов, Рязанского, Шацкого Пронского и Чучковского районов», — отметил Шерстнев.

В ходе «правительственного часа» депутаты подняли наиболее волнующие их темы: риски неполучения паспорта готовности дома к отопительному сезону, готовность теплоснабжающих организаций к возможным аварийным ситуациям, контроль за соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов, потребность в квалифицированных кадрах, взаимодействие между электро- и теплоснабжающими организациями, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, задолженность потребителей за теплоресурс. Многие вопросы остались без ответа с связи с отсутствием на заседании главы администрации г. Рязани Виталия Артемова.

Парламентарий Татьяна Баринова выступила с предложением — заслушать отчет о деятельности администрации г. Рязани в части подготовки к отопительному сезону 2025/2026 годов на заседании Рязанской городской Думы с участием областных депутатов.

«По данным Центра управления регионом, продолжают массово поступать жалобы от жителей на отсутствие отопления. Только за прошедшую неделю — 579 обращений от рязанцев. В приоритете должны быть интересы людей, жильцов как потребителей, а не интересы ресурсоснабжающих организаций. Предлагаю, чтобы Рязанская городская Дума проверила кадровый состав управления ТЭК и ЖКХ, зону ответственности каждого специалиста, чтобы были сделаны самые серьезные выводы. Со своей стороны, на базе Штаба общественной поддержки „Единой России“ рекомендую организовать круглый стол именно по вопросам перерасчета коммунальных услуг за теплоснабжение», — сообщила Буданова.

В завершение обсуждения председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поддержал инициативу Татьяны Бариновой и поручил комитету по экономическим вопросам в течение недели подготовить по итогам «правительственного часа» постановление с рекомендациями профильным ведомствам.