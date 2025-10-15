Аналитики рассказали, что мужчины более решительны при смене оператора

Согласно аналитике МегаФона, россияне в возрасте 35-44 лет демонстрируют наибольшую активность при переносе тарифов от других мобильных операторов. Около 40% таких клиентов не только сохраняют привычные условия, но и становятся организаторами семейных групп, делясь пакетами услуг с близкими.

МегаФон первым на рынке предложил услугу «мобильного клонирования», позволяющую перейти к оператору с сохранением номера и тарифных условий. За два месяца ею воспользовались во всех регионах страны, при этом самый высокий интерес проявили жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Чечни, Башкирии, Татарстана. В ЦФО по активности переноса номера на втором месте — Рязанская область, также в топ-5 вошли Владимирская, Тульская и Тверская области.

Мужчины в 1,5 раза чаще женщин оформляют смену оператора с сохранением тарифа. По возрасту основная доля переходов приходится на 35-44 года (30%), далее 45-55 лет (20%) и 25-34 года (19%), что свидетельствует о широком спросе среди разных поколений.

37% клиентов сразу становятся организаторами семейных групп, что подчёркивает растущий тренд на коллективное потребление услуг связи.

По словам Марии Фаустовой, директора по В2С-продуктам МегаФона, услуга упрощает выбор оператора с лучшим покрытием и скоростью, сохраняя номер и тариф. Оформить переход можно через сайт МегаФона, загрузив скриншот тарифа и получив промокод для активации в салоне или онлайн.