Жителей пригласили на 70-летие Рязанской ВДНХ

В воскресенье, 19 октября, Рязанская ВДНХ отпразднует свое 70-летие фестивалем «Вся жизнь впереди». В этот день на площадке пройдут экскурсии, квесты, тематические мастер-классы, концерты, а для самых маленьких — развлекательная анимационная программа и спектакль «Птичка Тари». Хедлайнером праздничного события станет вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Возрастное ограничение 0+.