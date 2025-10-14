«Зеленый сад — наш дом» подарил рязанской пенсионерке газовую плиту

Ценный подарок был сделан в честь 80-летия рязанки, Зоя Дмитриевна проживает в микрорайоне Борки. Ранее девелопер установил в ее квартире отопительный котел, предварительно подготовив все необходимые документы.

Бесплатную газификацию компания «Зеленый сад — наш дом» проводит во всех домах поселка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка». Работы практически завершены, а значит застройщик выполнил все обещания, данные местным жителям.

«Люди получили новую систему газоснабжения и отопления под ключ. При этом никакой финансовой нагрузки не понесли. Что касается Зои Дмитриевны, то мы узнали, что в ее квартире в плохом состоянии находится газовая плита. В минувшие выходные у пенсионерки был юбилей, и руководство компании приняло решение сделать ей полезный подарок», — рассказал инженер строительного надзора ГК «Зеленый сад — наш дом» Роман Козубец.

Отопительный котел и новая плита существенно повысят качество жизни пенсионерки.