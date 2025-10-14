Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.28 14/10 17:35
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 695
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 670
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 396
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
«Зеленый сад — наш дом» подарил рязанской пенсионерке газовую плиту

Ценный подарок был сделан в честь 80-летия рязанки, Зоя Дмитриевна проживает в микрорайоне Борки. Ранее девелопер установил в ее квартире отопительный котел, предварительно подготовив все необходимые документы.

Бесплатную газификацию компания «Зеленый сад — наш дом» проводит во всех домах поселка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка». Работы практически завершены, а значит застройщик выполнил все обещания, данные местным жителям.

«Люди получили новую систему газоснабжения и отопления под ключ. При этом никакой финансовой нагрузки не понесли. Что касается Зои Дмитриевны, то мы узнали, что в ее квартире в плохом состоянии находится газовая плита. В минувшие выходные у пенсионерки был юбилей, и руководство компании приняло решение сделать ей полезный подарок», — рассказал инженер строительного надзора ГК «Зеленый сад — наш дом» Роман Козубец.

Отопительный котел и новая плита существенно повысят качество жизни пенсионерки.

Застройщик ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация № 62-000396 от 13.10.2025. Подробности на сайте наш. дом. рф.