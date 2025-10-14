ВС РФ освободили Балаган в ДНР

Село Балаган в ДНР взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Центр». Также они продолжили продвигаться в восточных кварталах населенного пункта Димитров. По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении до 550 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в ДНР. Об этом 14 октября сообщило Минобороны в своих соцсетях.

Село Балаган в ДНР освободили подразделения группировки российских войск «Центр». Также они продолжили продвигаться в восточных кварталах населенного пункта Димитров.

По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении до 550 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.