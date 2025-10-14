Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.28 14/10 17:35
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 695
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 670
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 396
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Троицком храме в Гусь-Железном сломался газовый котел, объявлен сбор средств
На данный момент храм не отапливается. На покупку двух газовых котлов нужно 293 тысячи рублей. Прихожан и гостей церкви просят оказать помощь. Сделать пожертвование можно следующими способами: оставить пожертвование в церковной лавке храма; перевести по номеру карты 2202 2082 4509 1005 или телефона +7 (915) 208-18-91 (карта — Сбер, получатель — Анна Вячеславовна Р.); перевести по номеру карты 2202 2005 3034 4199 или телефона +7 (926) 349-91-43 (карта — Сбер, получатель — Павел Серафимович П.); перевести на Церковную карту МИР, привязанную к расчетному счету: 2203 2401 1007 3023 (Прио-Внешторгбанк);

В Троицком храме в поселке Гусь-Железный Касимовского округа вышел из строя газовый котел. Об этом 13 октября сообщили в официальном Telegram-канале церкви.

На данный момент храм не отапливается. На покупку двух газовых котлов нужно 293 тысячи рублей.

Прихожан и гостей церкви просят оказать помощь. Сделать пожертвование можно следующими способами:

  • оставить пожертвование в церковной лавке храма;
  • перевести по номеру карты 2202 2082 4509 1005 или телефона +7 (915) 208-18-91 (карта — Сбер, получатель — Анна Вячеславовна Р.);
  • перевести по номеру карты 2202 2005 3034 4199 или телефона +7 (926) 349-91-43 (карта — Сбер, получатель — Павел Серафимович П.);
  • перевести на Церковную карту МИР, привязанную к расчетному счету: 2203 2401 1007 3023 (Прио-Внешторгбанк);
  • отправить по реквизитам Троицкого храма, они указаны по ссылке.