В Троицком храме в Гусь-Железном сломался газовый котел, объявлен сбор средств

На данный момент храм не отапливается. На покупку двух газовых котлов нужно 293 тысячи рублей. Прихожан и гостей церкви просят оказать помощь. Сделать пожертвование можно следующими способами: оставить пожертвование в церковной лавке храма; перевести по номеру карты 2202 2082 4509 1005 или телефона +7 (915) 208-18-91 (карта — Сбер, получатель — Анна Вячеславовна Р.); перевести по номеру карты 2202 2005 3034 4199 или телефона +7 (926) 349-91-43 (карта — Сбер, получатель — Павел Серафимович П.); перевести на Церковную карту МИР, привязанную к расчетному счету: 2203 2401 1007 3023 (Прио-Внешторгбанк);

В Троицком храме в поселке Гусь-Железный Касимовского округа вышел из строя газовый котел. Об этом 13 октября сообщили в официальном Telegram-канале церкви.

На данный момент храм не отапливается. На покупку двух газовых котлов нужно 293 тысячи рублей.

Прихожан и гостей церкви просят оказать помощь. Сделать пожертвование можно следующими способами: