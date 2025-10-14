В Санкт-Петербурге школьница покурила вейп и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге школьница покурила вейп и попала в реанимацию. Об этом сообщил 14 октября Mash.

По данным канала, 15-летняя школьница в переходе купила жидкость для вейпа и парила весь день. Вечером у нее обсыпало лицо, шею и грудь, потом появилась боль в горле и во рту. Подросток начала задыхаться.

Отмечается, что от каждого прикосновения у нее «слезала» кожа, тело покрылось кровоточащими волдырями.

На место прибыла скорая. Подключила пациентку к ИВЛ и отвезла в больницу. Как указано в посте, с токсическим некролизом школьницу доставили в реанимацию.

Уточняется, что подросток выжила, но тело покрыто язвами от ран. Ей, по данным канала, нужна пластическая операция.

Фото взято из Telegram-канала Mash