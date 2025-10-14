В Санкт-Петербурге молодой человек убил одноклассника и пытался покончить с собой

В Санкт-Петербурге молодой человек убил одноклассника и пытался покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Известно, что 19-летний юноша нанес своему приятелю множество ножевых ранений и размозжил голову, а после попытался свести счеты с жизнью.

Он самостоятельно заявил о произошедшем в полицию, а через некоторое время вызвал себе скорую из-за венозного кровотечения. Правоохранители нашли тело погибшего с 15 ножевыми в шею и сильно поврежденным черепом.

Юноши приехали в Северную столицу из Ухты.

По данным портала, убийца вел Telegram-канал, куда выкладывал жесткие кадры с убийствами из видеоигр и кровавые ролики, сгенерированные нейросетью. Расправу над одноклассником он планировал некоторое время, репетируя свои действия в шутерах.