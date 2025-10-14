В Рязанской области скончалась бывшая узница концлагерей Мария Семенова

Жительницы поселка Чучково, ветерана труда не стало на 92-м году жизни. Она родилась 20 июня 1933 года в Калужской области, где ее родной край был оккупирован фашистами. В детстве Мария Михайловна попала в лагерь для военнопленных, пережив голод и тиф. После войны она окончила Калужский гидромелиоративный техникум и в 1954 году переехала в Чучковский район, где работала инженером в машинно-тракторной станции, а затем в райисполкоме. Супруги Семеновы воспитали двух дочерей.

В Рязанской области скончалась бывшая узница концлагерей Мария Семенова. Об этом пишет ИД «Пресса».

После войны она окончила Калужский гидромелиоративный техникум и в 1954 году переехала в Чучковский район, где работала инженером в машинно-тракторной станции, а затем в райисполкоме. После перевода мужа в Алеево возглавила там библиотеку и стала секретарем сельского совета, а в 1980 году была избрана секретарем Чучковского поселкового Совета.

Также занималась нотариальной деятельностью, вела просветительскую работу и активно участвовала в общественной жизни.

