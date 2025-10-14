В Рязанской области пройдут рейды ГАИ

Во вторник, 14 октября, сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия «Пешеход». Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Цель рейда — снижение числа ДТП.